Начальник Генштаба ВС Франции назвал Россию главной угрозой и призвал не запугивать людей

Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркар обратился к мировой общественности с призывом. Он заявил, что никто не должен «пытаться запугивать французов». Так он прокомментировал якобы угрозы, поступающие со стороны России. Трансляция его выступления велась в соцсети Х.
Тьерри Бюркар, при этом, сам назвал Москву «главной угрозой» Франции. Он обратил внимание на ядерный потенциал страны и ее боевую мощь. Глава Генштаба также неожиданно признал важность «контактов с Россией по военной линии».
«Это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза. Но означает ли это, что надо запугивать французов? Я так не думаю», — заявил Тьерри Бюркар.
Он также признал, что Москва не уступает другим странам ни в каких видах вооружения. Однако глава Генштаба подчеркнул, что Франции можно не опасаться России, так как страны находятся на приличном отдалении друг от друга.