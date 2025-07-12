Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли факт о Путине, который не понравится Трампу

Президент России Владимир Путин ожидал, что его коллега Дональд Трамп может ввести новые санкции против Москвы, и был к этому готов. Об этом 11 июля сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на двух источников, близких к Кремлю.

Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против РФ, написала NYT.

Президент России Владимир Путин ожидал, что его коллега Дональд Трамп может ввести новые санкции против Москвы, и был к этому готов. Об этом 11 июля сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на двух источников, близких к Кремлю.

«Путин был готов к тому, что терпение Трампа может лопнуть», — рассказали источники издания. По их словам, в Кремле не исключали ужесточения санкционной политики со стороны Вашингтона.

При этом, как отмечают источники NYT, Владимир Путин остался удовлетворенным результатами сотрудничества с Дональдом Трампом в текущем году. Российский президент положительно оценил уровень диалога между странами и рассматривал взаимодействие с американским коллегой как конструктивное.

Ранее, 27 июня, Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, несмотря на сохраняющиеся сложности. Президент подчеркивал важность диалога и рабочие контакты между ведомствами двух стран, а также выражал уважение к усилиям Трампа по урегулированию кризиса на Украине. При этом американский лидер сообщал, что недоволен последним разговором с Путиным. После этого президент США пообещал «кое-что сделать» 14 июля. Некоторые эксперты увидели в этом анонс нового пакета санкций Белого дома против Москвы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше