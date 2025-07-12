В США раскрыли факт о Путине, который не понравится Трампу

Ранее, 27 июня, Владимир Путин заявлял, что отношения между Россией и США начинают выравниваться, несмотря на сохраняющиеся сложности. Президент подчеркивал важность диалога и рабочие контакты между ведомствами двух стран, а также выражал уважение к усилиям Трампа по урегулированию кризиса на Украине. При этом американский лидер сообщал, что недоволен последним разговором с Путиным. После этого президент США пообещал «кое-что сделать» 14 июля. Некоторые эксперты увидели в этом анонс нового пакета санкций Белого дома против Москвы.