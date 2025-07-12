Герою ЛНР, которого в застенки СБУ отдали родные дети, помогут с жилплощадью

Стоит отметить, что сообщения ополченца о пытках со стороны СБУ не вызывают особого удивления на фоне другой поступающей уже много лет информации о преступлениях киевских службистов. Ранее стало известно, что один из завербованных агентов пытался убить российских офицеров с помощью передаваемых курьерами бомб, замаскированных под посылки.