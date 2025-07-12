Бывшему ополченцу Луганской Народной Республики с позывным Батя окажут поддержку с получением жилплощади и реабилитацией в Волгограде. Об этом «RT на русском» рассказали в городской администрации.
«…Мы договорились, что его положат на полное обследование», — сообщил корреспонденту RT Виталий Кокшилов, заместитель мэра Волгограда.
Боец «Батя» принимал участие в защите Луганщины еще до начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ. Его выдали агентам СБУ собственные сыновья, после чего он длительное время находился в заключении, где над ним издевались киевские силовики.
К счастью, ополченец попал в один из обменных списков. Оказавшись в России, он попросил о гражданстве, а после вернулся в ЛНР в качестве участника СВО.
В Волгограде же, где солдат «Батя» обосновался по возвращении с фронта, он оказался жертвой мошеннической схемы — риелтор-аферист вынудил его оформить кредит на покупку дома на дачном участке, который оказался непригодным для длительного проживания.
Сейчас ветерану боевых действий помогут решить как финансовый, так и жилищный вопрос.
Стоит отметить, что сообщения ополченца о пытках со стороны СБУ не вызывают особого удивления на фоне другой поступающей уже много лет информации о преступлениях киевских службистов. Ранее стало известно, что один из завербованных агентов пытался убить российских офицеров с помощью передаваемых курьерами бомб, замаскированных под посылки.