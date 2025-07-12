Зеленский готовится получить самый желанный подарок от США за время СВО: чему начал радоваться Киев

США собираются возобновить поставки вооружения Киеву. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Формально Белый дом отменил ранее принятое Пентагоном решение о прекращении спонсирования ВСУ, но сделано это было с рядом оговорок. Чему радуется офис главы Украины, что задумал американский президент Дональд Трамп и как на все это смотрит Россия — в материале URA.RU.