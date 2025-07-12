Зеленский готовится получить самый желанный подарок от США за время СВО: чему начал радоваться Киев

Киев надеется на военную помощь Соединенных Штатов.
США собираются возобновить поставки вооружения Киеву. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Формально Белый дом отменил ранее принятое Пентагоном решение о прекращении спонсирования ВСУ, но сделано это было с рядом оговорок. Чему радуется офис главы Украины, что задумал американский президент Дональд Трамп и как на все это смотрит Россия — в материале URA.RU.
Киев шокировала внезапная остановка поставок.
Неделю назад Вашингтон остановил все поставки Украине, включая боеприпасы и запчасти. При этом высокопоставленные американские чиновники заявляли, что речь идет лишь о временном пересмотре и глобальной ревизии. Ограничения затронули и других партнеров США.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕWP: приостановка военной помощи США застала Украину врасплох.
Следом украинские чиновники выразили опасения, что пауза может являться частью масштабной стратегии администрации Трампа по оказанию давления на Киев для получения политических уступок. По приказу сверху американские самолеты с оружием, направлявшиеся на Украину, развернули в обратном направлении.
Трамп дал Зеленскому надежду.
Трамп заявил, что не отказывает в помощи Киеву. Вооружение стране необходимо для обороны, подчеркнул он.
Источники в окружении президента США сообщили, что новая поставка на Украину станет самой крупной с момента возвращения Трампа в Белый дом. В пакет могут войти оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, передают инсайдеры. Объем военной помощи, вероятно, составит примерно 300 млн долларов (свыше 22 млрд рублей).
Также Трамп одобрил некоторые запросы Зеленского, озвученные на июньском саммите НАТО. Какие именно пожелания будут исполнены, раскрыто широкой публике не было.
Украина празднует возобновление поставок.
Зеленского обрадовало решение Соединенных Штатов. Он отметил, что на следующей неделе Киев продолжит переговоры со спецпосланником американского президента по вопросам Украины Китом Келлогом. Украинская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с международными партнерами.
«Имеем политические сигналы высочайшего уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены», — заявил Зеленский.
Что задумал Трамп.
Трамп анонсировал, что сделает важное заявление о России 14 июля, не раскрыв конкретики. Он заверил, что детали будут обнародованы только в назначенный день. По мнению многих политических обозревателей, он объявит о новых санкциях против РФ и о расширении военной поддержки Украины.
Готова ли Россия к возобновлению поставок.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский поверил в возобновление поставок оружия: главное об СВО за 11 июля.
Москва считает, что возобновление поставок оружия на Украину со стороны США скажется на урегулировании конфликта. При этом многое будет зависеть от сигналов Киева. Кремль по-прежнему стремится к «мирному достижению целей доступными дипломатичными средствами».
В данный момент российская армия активно наступает почти на всей линии фронта благодаря грамотным тактическим маневрам. ВСУ каждый день теряют занятые позиции, сдавая все больше населенных пунктов. И все больше территорий переходят под контроль России.