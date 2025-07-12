Раскрыта стоимость подарка Трампа, которого так ожидает Зеленский

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выделения Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно после приостановки поставок помощи США просил возобновить их ради поддержания обороноспособности страны.