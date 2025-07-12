NYT: Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против РФ

Трамп сказал, что 14 июля сделает важное заявление по РФ, однако он не стал раскрывать его содержание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти ждут анонсированного «важного заявления», чтобы узнать, в чем оно заключается.