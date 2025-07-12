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NYT: Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин был готов к тому, что терпение американского коллеги Дональда Трампа может «лопнуть». Об этом газете The New York Times (NYT) рассказали два источника, которые близки к Кремлю.

Президент Российской Федерации Владимир Путин был готов к тому, что терпение американского коллеги Дональда Трампа может «лопнуть». Об этом газете The New York Times (NYT) рассказали два источника, которые близки к Кремлю.

По их словам, глава РФ понимал, что американский лидер может в конечном итоге ввести новые антироссийские санкции.

В то же время Путин доволен своим взаимодействием с главой Белого дома в этом году, отметили собеседники издания.

Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России, сообщил 11 июля обозреватель канала Bloomberg TV Грег Салливан. Также он ожидает, что глава Белого дома объявит о поставках вооружений Украине.

Трамп сказал, что 14 июля сделает важное заявление по РФ, однако он не стал раскрывать его содержание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти ждут анонсированного «важного заявления», чтобы узнать, в чем оно заключается.

Дональд Трамп действует в интересах своей страны и намерен «нанести поражение России», высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что противостояние с таким оппонентом требует от Москвы особого дипломатического мастерства.

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