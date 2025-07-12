В Германии будут судить известного комика за шутку о Трампе

И добавило, что судебное заседание стало «изюминкой» шутки годовалой давности. Хотц разместил в прошлом году пост в соцсети Х про покушение на Трампа, когда тот был ранен в ухо. Комик написал тогда, что рад, когда «умирают фашисты».