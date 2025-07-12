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В Германии будут судить известного комика за шутку о Трампе

Известный в Германии юморист Себастиан Хотц, выступающий под псевдонимом Эль Хотцо, оказался на скамье подсудимых после шутки о покушении на президента США Дональда Трампа, об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Известный в Германии юморист Себастиан Хотц, выступающий под псевдонимом Эль Хотцо, оказался на скамье подсудимых после шутки о покушении на президента США Дональда Трампа, об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

«Когда Себастиан Хотц, более известный как интернет-сатирик Эль Хотцо, прошлым летом пошутил про попытку покушения на убийство Дональда Трампа, многие сочли это не особо забавным», — сообщает издание.

И добавило, что судебное заседание стало «изюминкой» шутки годовалой давности. Хотц разместил в прошлом году пост в соцсети Х про покушение на Трампа, когда тот был ранен в ухо. Комик написал тогда, что рад, когда «умирают фашисты».

После он удалил публикации. Но до этого на них обратил внимание собственник соцсети Х, американский миллиардер Илон Маск и немецкие чиновники. В итоге Хотц оказался за решеткой. Сам же юморист пока ситуацию не комментирует.

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