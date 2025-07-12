Принцу Джорджу ограничат совместные поездки с родственниками

По информации издания, ограничения связаны с мерами предосторожности, направленными на обеспечение безопасности наследника. Джорджу Уэльскому, которому исполнилось 12 лет, больше не разрешается совершать дальние путешествия с отцом, принцем Уильямом, а также с сестрой и братом — Луи и Шарлоттой Уэльскими. Данные меры необходимы для сохранения династии Виндзоров в случае непредвиденных обстоятельств.