Украина в рамках соглашения с Германией получит первые дальнобойные системы уже в конце июля. Об этом заявил глава рабочей группы по помощи Незалежной при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает телеканал ZDF.
«Мы запустили эту инициативу в конце мая, и в результате данной инициативы уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности. А затем в большом количестве, выражающемся трехзначным числом», — отметил он.
По словам немецкого генерала, такая помощь Киеву позволит серьезно усилить украинскую ПВО. И этого запаса хватит на несколько месяцев. Фройдинг сейчас пребывает в Киеве. Он заявил, что накануне состоялось подписание соглашения между украинским промышленным сектором и Минобороны Незалежной, которое финансируется Германией.
Генерал также подчеркнул, что Киеву очень нужны дальнобойные системы, чтобы наносить удары по аэродромам, складам и другой военной инфраструктуре на территории России. В РФ предупреждали, что если вглубь России будут нанесены удары таким оружием со стороны Киева при поддержке Германии, сделают ФРГ прямым участником конфликта.