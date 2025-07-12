Киев ударит дальнобойным оружием по РФ в конце июля

Генерал также подчеркнул, что Киеву очень нужны дальнобойные системы, чтобы наносить удары по аэродромам, складам и другой военной инфраструктуре на территории России. В РФ предупреждали, что если вглубь России будут нанесены удары таким оружием со стороны Киева при поддержке Германии, сделают ФРГ прямым участником конфликта.