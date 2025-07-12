Власти округа Керр в Техасе не использовали сирены для эвакуации жителей

Как отмечает издание, несмотря на наличие технологии, которая могла бы превратить каждый телефон в источник громкого сигнала и вибрации, местные власти не активировали её ни до, ни в критические утренние часы 4 июля, когда река вышла из берегов, стремительно затопив жилые дома и палаточные лагеря. Система экстренного оповещения была задействована только спустя два дня после пика наводнения.