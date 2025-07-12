Власти округа Керр в Техасе не использовали сирены для эвакуации жителей

Власти округа Керр в Техасе, сильно пострадавшего от разрушительного наводнения, не задействовали экстренную систему оповещения, способную автоматически активировать громкие сигналы тревоги на всех работающих мобильных телефонах в зоне бедствия.
Вместо этого были разосланы обычные смс-сообщения лишь тем, кто заранее оформил подписку на такие уведомления. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на результаты собственного расследования.
Как отмечает издание, несмотря на наличие технологии, которая могла бы превратить каждый телефон в источник громкого сигнала и вибрации, местные власти не активировали её ни до, ни в критические утренние часы 4 июля, когда река вышла из берегов, стремительно затопив жилые дома и палаточные лагеря. Система экстренного оповещения была задействована только спустя два дня после пика наводнения.
По последним данным, в округе погибли почти сто человек, ещё более 160 числятся пропавшими без вести.
Выступая в затопленном регионе, президент США Дональд Трамп сравнил произошедшее с гигантским цунами. По его словам, река Гваделупа поднялась на 8 метров менее чем за час, а уровень воды в отдельных местах мог превышать 18 метров. Он отметил, что даже самые опытные серферы мира не решились бы выйти на такую волну.
Между тем число пропавших без вести при наводнении в штате Техас в США увеличилось до 172 человек, погибли — 111.