План по отправке франко-британского военного контингента в зону украинского конфликта после возможного прекращения огня представляет собой военную интервенцию НАТО, направленную на усиление антироссийского плацдарма, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее о готовности отправить на Украину до 50 тыс. военнослужащих объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идёт об объединенных силах, в которые, по словам французского лидера, смогут войти подразделения других европейских стран.
«По сути, предлагается военная интервенция стран НАТО на украинскую территорию для усиления антироссийского плацдарма, а прикрытием должен послужить “режим тишины”, во время которого, по плану Макрона, “коалиция желающих” будет “содействовать восстановлению украинской армии”. Уже проходили при заключении и “реализации” Минских соглашений», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Глава комитета ГД отметил, что премьер-министр Британии Кир Стармер и французский президент, а также ряд других европейских политиков, поддерживая киевский режим, создают угрозу мирового конфликта.
«Макрон, Стармер и им подобные евроястребы выстраивают параллельную реальность, где герои и “борцы за свободу” — фашистские недобитки и убийцы детей, которым якобы под силу одолеть крупнейшую ядерную державу. В реальности же европейские ястребы сегодня стоят на одной доске с укронацистскими военными преступниками и готовы ввергнуть мир в пожар третьей мировой», — добавил парламентарий.
Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Андрей Колесник в беседе с aif.ru заявил, что франко-британский военный контингент в случае отправки в зону украинского конфликта ждёт участь колумбийских наёмников. Он подчеркнул, что Украина является зоной влияния России, и любые силы, которые там появятся, будут считаться законной целью и уничтожаться.