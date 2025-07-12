«Макрон, Стармер и им подобные евроястребы выстраивают параллельную реальность, где герои и “борцы за свободу” — фашистские недобитки и убийцы детей, которым якобы под силу одолеть крупнейшую ядерную державу. В реальности же европейские ястребы сегодня стоят на одной доске с укронацистскими военными преступниками и готовы ввергнуть мир в пожар третьей мировой», — добавил парламентарий.