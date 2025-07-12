В Сенате предупредили Трампа о серьезных последствиях для США от введения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп неоднократно пугал Москву введением жестких тарифов против торговых партнеров России. Возможное принятие новых 500-процентных пошлин может нанести серьезный ущерб экономическим интересам, в том числе, самого Вашингтона. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.
Сенатор считает, что Дональд Трамп не заинтересован в принятии жестких тарифов. Однако «русофобская коалиция в Конгрессе» может его к этому подтолкнуть, отметил спикер. Он назвал соответствующий вопрос «главной темой июля».
«Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь», — заверил Алексей Пушков.
В МИД России заявили, что гипотетические пошлины США кардинально не поменяют общую картину. Однако санкционные меры потребуют анализа и осмысления.