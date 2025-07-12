Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сенате предупредили Трампа о серьезных последствиях для США от введения санкций против РФ

Пушков: 500-процентные пошлины США нанесут ущерб их экономическим интересам.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп неоднократно пугал Москву введением жестких тарифов против торговых партнеров России. Возможное принятие новых 500-процентных пошлин может нанести серьезный ущерб экономическим интересам, в том числе, самого Вашингтона. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сенатор считает, что Дональд Трамп не заинтересован в принятии жестких тарифов. Однако «русофобская коалиция в Конгрессе» может его к этому подтолкнуть, отметил спикер. Он назвал соответствующий вопрос «главной темой июля».

«Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь», — заверил Алексей Пушков.

В МИД России заявили, что гипотетические пошлины США кардинально не поменяют общую картину. Однако санкционные меры потребуют анализа и осмысления.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше