Премьер Италии Мелони заманила Зеленского в долговую ловушку в Риме

Издание отмечает, что в ходе конференции решили, кто будет нести ответственность за восстановление Украины. При этом будут прибраны к рукам все ее недра. Однако автор считает, что Незалежной нечем платить по долгам, а ключевые западные компании и инвесторы уходят.