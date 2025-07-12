Глава итальянского правительства Джорджи Мелони пригласила Зеленского на ужин вместе с другими участниками конференции по Украине, проходившей в Риме, и напомнила ему о долгах киевского режима перед Европой. Об этом сообщило издание L'AntiDiplomatico.
«Ужин, организованный неоднозначной Мелони, связанной с Трампом и верной континентальной технократии, формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — передает источник.
Издание отмечает, что в ходе конференции решили, кто будет нести ответственность за восстановление Украины. При этом будут прибраны к рукам все ее недра. Однако автор считает, что Незалежной нечем платить по долгам, а ключевые западные компании и инвесторы уходят.
По мнению автора, власти Италии делают все, чтобы никто не взял Украину под контроль полностью и единолично. При этом итальянцы не хотят с кем-то делиться.