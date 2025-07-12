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В Раде признали колоссальный успех ВС РФ в бою и дипломатическое поражение Зеленского в Риме

Нардеп Дубинский признал бессмысленность поездки Зеленского в Рим.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский привез со встречи с европейскими политиками в Риме «очередные насмешки». Эта поездка была «бессмысленной». Такое мнение выразил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Депутат Рады, вместе с тем, подчеркнул колоссальный успех ВС России. Он уточнил, что бойцы в течение месяца активно продвигаются на ряде направлений.

«Если оценить поездку Зеленского в Рим, она — бессмысленна, потому что ничего оттуда не привезено, кроме очередных насмешек», — заключил Александр Дубинский.

В Москве, тем временем, ожидают нового раунда переговоров с Киевом. Однако Украина пока не назвала конкретные сроки проведения встречи. По словам Зеленского, еще не до конца выполнены прошлые договоренности.