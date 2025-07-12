В Раде признали колоссальный успех ВС РФ в бою и дипломатическое поражение Зеленского в Риме

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский привез со встречи с европейскими политиками в Риме «очередные насмешки». Эта поездка была «бессмысленной». Такое мнение выразил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.