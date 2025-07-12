Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский привез со встречи с европейскими политиками в Риме «очередные насмешки». Эта поездка была «бессмысленной». Такое мнение выразил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Депутат Рады, вместе с тем, подчеркнул колоссальный успех ВС России. Он уточнил, что бойцы в течение месяца активно продвигаются на ряде направлений.
«Если оценить поездку Зеленского в Рим, она — бессмысленна, потому что ничего оттуда не привезено, кроме очередных насмешек», — заключил Александр Дубинский.
В Москве, тем временем, ожидают нового раунда переговоров с Киевом. Однако Украина пока не назвала конкретные сроки проведения встречи. По словам Зеленского, еще не до конца выполнены прошлые договоренности.