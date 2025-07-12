Указ об основах госполитики гарантировал право на пользование родным языком

Право на пользование родным языком или языками гарантируется всем российским гражданам, следует из указа об утверждении основ государственной языковой политики РФ, подписанном президентом России Владимиром Путиным.
«Всем гражданам Российской Федерации гарантируется право на пользование родным языком (родными языками)», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В указе отмечается, что к таким языкам относится один или несколько языков из числа тех, на которых разговаривают народы РФ, включая русский язык, являющийся государственным. Кроме того, речь идёт о других языках, осваиваемых гражданами в раннем возрасте вследствие принадлежности к определенной языковой среде, а также языках этнических групп, к которым человек себя причисляет.
В документе подчёркивается, что русский язык рассматривается как язык государствообразующего народа, который входит в многонациональный союз равноправных народов РФ.
Напомним, в ноябре Владимир Путин назвал русский язык одной из ключевых и фундаментальных ценностей России. Президент отметил, что поддержка русского языка как государственного и других языков народов России входит в число основных приоритетов.