Указ об основах госполитики гарантировал право на пользование родным языком

В указе отмечается, что к таким языкам относится один или несколько языков из числа тех, на которых разговаривают народы РФ, включая русский язык, являющийся государственным. Кроме того, речь идёт о других языках, осваиваемых гражданами в раннем возрасте вследствие принадлежности к определенной языковой среде, а также языках этнических групп, к которым человек себя причисляет.