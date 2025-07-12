Художница Лисич поделилась эмоциями после внимания Путина к её картине

«Когда мне в личку начали писать друзья, мои коллеги с вопросом о том, моя ли это иллюстрация, и я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках, конечно, это немножко заставило моё сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись», — сообщила Лисич журналистам.
Анастасия рассказала, что вдохновение пришло к ней после обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Находясь в подвале, она увидела надпись «Белгород не сдаётся», которая и послужила основой для создания векторной иллюстрации. Впоследствии художница создала серию открыток для жителей Белгорода и разместила их в открытом доступе. Лисич отметила, что не знает, кто именно выполнил её иллюстрацию на обломке снаряда, сообщает РИА «Новости».
Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил российскому лидеру Владимиру Путину необычный подарок — картину, созданную на обломке крышки ракеты ПВО. На картине изображена девушка с собакой, а надпись гласит: «Белгород не сдаётся». Гладков отметил, что ПВО стала для жителей региона «нормой жизни», а художница своим творчеством отражает переживания людей. Путин выразил благодарность и попросил передать слова признательности автору картины, назвав её хорошей и душевной.