Художница Лисич поделилась эмоциями после внимания Путина к её картине

Анастасия рассказала, что вдохновение пришло к ней после обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Находясь в подвале, она увидела надпись «Белгород не сдаётся», которая и послужила основой для создания векторной иллюстрации. Впоследствии художница создала серию открыток для жителей Белгорода и разместила их в открытом доступе. Лисич отметила, что не знает, кто именно выполнил её иллюстрацию на обломке снаряда, сообщает РИА «Новости».