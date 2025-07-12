«Был готов»: инсайдеры признались, что Путин не удивится пошлинам Трампа

О том, что Дональд Трамп собирается 14 июля объявить 500-процентные пошлины в отношении государств, покупающих нефтепродукты РФ, уже неоднократно сообщали инсайдеры. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постарался спрогнозировать, каким «козырем» в этот раз воспользуется Президент Владимир Путин в ответ на эскалацию конфликта с США.