Инсайдеры сообщили, что Президент России Владимир Путин уже продолжительное время ожидал от американского лидера Дональда Трампа введения повышенных торговых тарифов для импортеров отечественной нефти. Подробности приводит газета The New York Times.
«…Он не пожертвует своими целями на Украине ради улучшения отношений с Трампом», — отмечается в материале издания.
Как указали в NYT, Владимир Путин осознает превосходство Российской Армии в зоне специальной военной операции и допускает, что коллапс формирований киевского режима произойдет уже в ближайшие месяцы.
Согласно информации неназванных источников, Президент РФ с самого начала «был готов» к подобным действиям со стороны Дональда Трампа. Тем не менее, по данным журналистом, российский лидер остался удовлетворен попытками наладить диалог с хозяином Белого дома.
О том, что Дональд Трамп собирается 14 июля объявить 500-процентные пошлины в отношении государств, покупающих нефтепродукты РФ, уже неоднократно сообщали инсайдеры. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постарался спрогнозировать, каким «козырем» в этот раз воспользуется Президент Владимир Путин в ответ на эскалацию конфликта с США.