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Польская авиация переполошилась из-за российских самолетов

ВВС Польши привели в боевую готовность, а дежурные истребители были подняты в воздух из-за якобы активных действий российской авиации на Украине.

ВВС Польши привели в боевую готовность, а дежурные истребители были подняты в воздух из-за якобы активных действий российской авиации на Украине. Об этом сообщили в командовании вооруженных сил страны.

Согласно официальному сообщению, Польша действует по протоколу. Командующий приказал привести в состояние повышенной боеготовности все силы и средства. Так, по «тревоге» были подняты системы ПВО и радиолокационной разведки, а авиация поднята в небо.

«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в заявлении военных.

В российском Минобороны неоднократно заявляли, что авиация РФ выполняет полеты, строго соблюдая международные правила. И не пересекает воздушное пространство других государств.