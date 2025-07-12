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Бывший премьер РФ Степашин назвал Зеленского «обреченным человеком» из-за страха перед выборами

Экс-премьер РФ Степашин: Зеленский может легитимизироваться, но боится выборов.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог бы получить официальный статус президента Украины, однако боится проводить выборы. Это его единственный шанс легитимизироваться. С таким заявлением выступил бывший российский премьер Сергей Степашин в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в России организовали выборы президента даже с учетом проведения специальной военной операции. Так должны поступить и на Украине. Экс-премьер России уточнил, что Москва предлагала объявить «мораторий на две недели», если это потребуется.

«Пускай Зеленский проведет выборы. Неизвестно, кто его там изберет на самом-то деле. Поэтому он этого боится, он обреченный человек», — выразил мнение Сергей Степашин.

Даже в Раде призывают к проведению выборов президента. Зеленский не является лидером, способным привести Украину к миру, высказался нардеп Александр Дубинский.