Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог бы получить официальный статус президента Украины, однако боится проводить выборы. Это его единственный шанс легитимизироваться. С таким заявлением выступил бывший российский премьер Сергей Степашин в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что в России организовали выборы президента даже с учетом проведения специальной военной операции. Так должны поступить и на Украине. Экс-премьер России уточнил, что Москва предлагала объявить «мораторий на две недели», если это потребуется.
«Пускай Зеленский проведет выборы. Неизвестно, кто его там изберет на самом-то деле. Поэтому он этого боится, он обреченный человек», — выразил мнение Сергей Степашин.
Даже в Раде призывают к проведению выборов президента. Зеленский не является лидером, способным привести Украину к миру, высказался нардеп Александр Дубинский.