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Франция и Британия поделят цели для ядерного удара по России

Франция и Британия хотят стать автономными от США в принятии решения о применении ядерного оружия.

Франция и Британия хотят стать автономными от США в принятии решения о применении ядерного оружия. При этом для России создаются дополнительные риски, заявил военный аналитик Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

Лидеры двух стран подписали декларацию о координации «независимых средств ядерного сдерживания». По словам эксперта, это новый ядерный альянс.

«Фактически между Великобританией и Францией по обоюдной инициативе образован ядерный альянс. Основная цель — обеспечить стратегическую автономию от США в вопросах применения ядерного оружия в случае военных конфликтов, поддержать друг друга с точки зрения создания совместного ядерного зонтика над Европой в условиях, когда разрушено стратегическое взаимодействие между США и европейскими странами НАТО», — прокомментировал эксперт.

Данный шаг приведет к трансформации оборонной политики как страны Европы в отношении «главной угрозы» — России. Коротченко уверен, что Лондон и Париж разделят между собой цели на территории РФ для большей эффективности ядерного удара в случае потенциального конфликта.

Коротченко отметил серьезность намерений двух стран по ядерному вопросу. Они сейчас активно обновляют подводный и надводный флота. Модернизируют воздушные средства для доставки ядерного оружия.

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