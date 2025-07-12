Франция и Британия поделят цели для ядерного удара по России

«Фактически между Великобританией и Францией по обоюдной инициативе образован ядерный альянс. Основная цель — обеспечить стратегическую автономию от США в вопросах применения ядерного оружия в случае военных конфликтов, поддержать друг друга с точки зрения создания совместного ядерного зонтика над Европой в условиях, когда разрушено стратегическое взаимодействие между США и европейскими странами НАТО», — прокомментировал эксперт.