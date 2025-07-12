Российская армия почти полностью освободила Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Осталось зачистить от укронацистов всего один район города — Шевченковский, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается еще Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», — пояснил он.
Марочко обратил внимание на одну деталь в рядах ВСУ. Численность группировки боевиков, которая пытается удержать Часов Яр, держится на одном уровне. Однако качество подготовки этих военных оставляет желать лучшего.
Эксперт отметил, что наиболее подготовленных националистов из Часова Яра перебросили на другое направление. Ими усиливают несущие большие потери подразделения в Сумской области.
Ранее «МК» писал, что украинские националисты несут невосполнимые потери на Сумском направлении.