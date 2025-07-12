Трамп намекнул Киеву на территориальные уступки ради мира

Напомним, что 14 июля Дональд Трамп может объявить о новых санкциях против России или об увеличении военной помощи Киеву. По словам обозревателя Салливана, госсекретарь Марко Рубио встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации вокруг Украины. Ключевым моментом является принятие конкретных решений, а не просто проведение переговоров.