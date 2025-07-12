Одним из направлений поддержки госязыков РФ будет обеспечение технологиями

Разработка и внедрение базовых технологий для государственных языков РФ, в том числе использование машинного перевода, станет одним из направлений их поддержки, следует из указа об основах государственной языковой политики России.
Подпись под этим документом, опубликованном на портале официальных правовых актов, поставил президент РФ Владимир Путин. Среди технологий, которые планируется внедрить, также будут система проверки правописания и применение дополнительных наборов символов на основе кириллицы.
Кроме того, в соответствии с указом, поддержка госязыков включает сохранение традиций, развитие отечественной школы художественного перевода с языков народов России и подготовку специалистов в сфере перевода произведений детской художественной литературы с языков народов РФ на русский язык.
Помимо этого, в документе подчёркивается необходимость поддержки деятельности по переводу на русский язык произведений литературы и устного народного творчества, созданных на языках народов РФ.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил разработать проект указа об учреждении Дня языков народов России. Этим вопросом будут заниматься администрации президента и правительство РФ.