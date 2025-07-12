Шеф ФБР хочет избавиться от генпрокурора США из-за скандала вокруг Эпштейна

Инсайдер в окружении генерального прокурора Соединенных Штатов Пэм Бонди сообщил, что Кэш Пател, директор Федерального бюро расследований, добивается ее ухода с должности в связи со скандалом вокруг дела насильника Джеффри Эпштейна. Информацией анонимный источник поделился с The Daily Wire.
По данным издания, шеф ФБР оказался разочарован действиями Пэм Бонди в качестве министра юстиций страны. Как сообщил Daily Wire инсайдер, генеральный прокурор США так и не предоставила широкой общественности доступ к ряду важных материалов о Джеффри Эпштейне и обстоятельствах его смерти.
Отмечается, что из-за незавершенности дела миллионера, которого считают виновным в реализации сексуального рабства, Кэш Пател хочет и сам подать в отставку.
Скандал вокруг преступлений Джеффри Эпштейна и его предполагаемого самоубийства продолжается уже много лет. Ранее американский Минюст опубликовал кадры последних часов жизни финансиста-насильника, однако там не оказалось 1 минуты записи.