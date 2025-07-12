Шеф ФБР хочет избавиться от генпрокурора США из-за скандала вокруг Эпштейна

По данным издания, шеф ФБР оказался разочарован действиями Пэм Бонди в качестве министра юстиций страны. Как сообщил Daily Wire инсайдер, генеральный прокурор США так и не предоставила широкой общественности доступ к ряду важных материалов о Джеффри Эпштейне и обстоятельствах его смерти.