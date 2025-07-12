В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета

В субботу в Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между Россией и КНДР.
«Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога», сказала Цой Сон Хи.
Она отметила, что визит Лаврова отражает стремление России и ее народа углубить стратегическое партнерство, и добавила, что отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества.
Глава МИД добавила, что участие северокорейских войск в освобождении Курской области «ярко свидетельствует о самом высоком уровне» сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, которое «открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества».
Лавров, со своей стороны, отметил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как «непобедимое братство».
Героические военнослужащие, бойцы Корейской Народной Армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", — сказал министр.
В июне прошлого года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству двух стран.
В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.