Глава российского МИД также отметил, что именно в Курской области героические военнослужащие Корейской народной армии совместно с российскими бойцами, жертвуя собственной кровью и жизнями, внесли значительный вклад в освобождение региона от украинских националистов. Кроме того, Лавров заявил, что Северная Корея полностью поддерживает действия России, направленные на защиту ее территориальной целостности.