«Непобедимое братство»: Лавров охарактеризовал сотрудничество РФ и КНДР в Курской области

Лавров заявил, что участие военных КНДР в освобождении российского региона — подтверждение «непобедимого братства» стран.
Военнослужащие КНДР приняли участие в освобождении Курской области, что стало прямым проявлением стратегического партнерства и «непобедимого братства» между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в городе Вонсан.
«В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области…» — заявил Лавров на встрече. Его слова передает ТАСС.
Глава российского МИД также отметил, что именно в Курской области героические военнослужащие Корейской народной армии совместно с российскими бойцами, жертвуя собственной кровью и жизнями, внесли значительный вклад в освобождение региона от украинских националистов. Кроме того, Лавров заявил, что Северная Корея полностью поддерживает действия России, направленные на защиту ее территориальной целостности.
Ранее, 11 июля, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Северную Корею с официальным визитом. Как сообщает МИД РФ, визит приурочен ко второму этапу стратегического диалога между министерствами иностранных дел обеих стран. Первый раунд переговоров состоялся в январе 2024 года в Москве.