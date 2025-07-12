Борис Джонсон назвал Макрона организатором миграционного кризиса Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон якобы причастен к организации миграционного кризиса в Британии, заявил бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
«Какой злой гений стоит за этим ежедневным унижением британского государства? Да, ребята, есть один конечный бенефициар всего этого кошмара — Эммануэль Макрон», — написал экс-глава британского правительства в колонке газеты Daily Mail.
Он уточнил, что французский лидер стоит за набором нелегальных мигрантов и их отправкой через пролив Ла-Манш. По словам Джонсона, речь идёт об «ударных отрядах», прибывающих на лодках на британскую территорию.
Бывший премьер-министр утверждает, что миграционный кризис нагнетается Макроном, чтобы вынудить Британию назвать Brexit ошибкой и вернуться в состав ЕС.
Напомним, в середине мая глава британского правительства Кир Стармер объявил о намерении Британии и ЕС подписать соглашение, углубляющее партнерство Лондона и Брюсселя. Он отмечал, что речь идёт о шаге, призванном укрепить отношения и обеспечить новые возможности для Соединённого Королевства.