Лавров заявил о планах по увеличению туристических потоков из России в Вонсан

В ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах по увеличения туристических потоков из РФ на курорт Вонсан. По его словам, для этого будут созданы условия, включая вопрос авиасообщения.