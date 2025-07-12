Лавров заявил о планах по увеличению туристических потоков из России в Вонсан

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда всё больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», — рассказал Лавров.
Напомним, Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР. Торжественная встреча включала почётный караул и цветы от местных жителей. В Вонсане стартовал второй раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств России и КНДР.
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