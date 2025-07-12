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Лавров заявил о планах по увеличению туристических потоков из России в Вонсан

В ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах по увеличения туристических потоков из РФ на курорт Вонсан. По его словам, для этого будут созданы условия, включая вопрос авиасообщения.

Источник: Life.ru

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда всё больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», — рассказал Лавров.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР. Торжественная встреча включала почётный караул и цветы от местных жителей. В Вонсане стартовал второй раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств России и КНДР.

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