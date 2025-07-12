Лавров назвал участие КНДР в операции в Курской области знаком братства народов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры в КНДР. Он охарактеризовал участие северокорейских бойцов в освобождении Курской области как признак «непобедимого братства».
Перед началом переговоров Сергея Лаврова встретил почетный караул. В начале беседы с заявлениями выступила глава северокорейского МИД Цой Сон Хи. Она порассуждала о стратегическом выборе КНДР.
«Воля правительства отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалог», — заверила министр иностранных дел Цой Сон Хи.
Ранее в Малайзии прошла встреча Сергея Лаврова и госсека США Марко Рубио. Глава МИД РФ охарактеризовал переговоры фразой президента Соединенных Штатов, заявив, что политики обсуждали серьезные вещи.