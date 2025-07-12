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Нетаньяху за сохранение власти заплатил жизнями тысяч палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог остановить войну в Газе еще весной прошлого года, сохранив жизни как тысячам палестинцев, так и заложникам, которых он так стремился освободить.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог остановить войну в Газе еще весной прошлого года, сохранив жизни как тысячам палестинцев, так и заложникам, которых он так стремился освободить. Но вместо этого намеренно затягивал боевые действия ради сохранения собственной власти.

К такому выводу пришла газета New York Times. Издание провело общение с более чем 100 источниками из еврейского государства, США и арабских стран. В итоге выяснилось, что на Нетаньяху находился под давлением ультраправых союзников. И всегда срывал мирные переговоры с ХАМАС, когда те были наиболее готовы к ним.

В начале этого года стороны заключили соглашение о прекращении огня. Однако Нетаньяху дал приказ нарушить его в марте. Издание отмечает, что за такое ему пришлось заплатить высокую цену. Помимо гибели тысяч палестинцев произошел раскол внутри Израиля, мирный договор с Саудовской Аравией сорвался, а само еврейское государство потеряло былой авторитет в глазах мирового сообщества.

Но для себя лично Нетаньяху остался в большом плюсе. Ему удалось сохранить власть, избежать ответственности за нападение ХАМАС на Израиль осенью 2023 года и за другие поступки.

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