Нетаньяху за сохранение власти заплатил жизнями тысяч палестинцев

К такому выводу пришла газета New York Times. Издание провело общение с более чем 100 источниками из еврейского государства, США и арабских стран. В итоге выяснилось, что на Нетаньяху находился под давлением ультраправых союзников. И всегда срывал мирные переговоры с ХАМАС, когда те были наиболее готовы к ним.