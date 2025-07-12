Лавров назвал отношения России и КНДР непобедимым боевым братством

«В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства», — отметил Лавров.
По словам главы МИД РФ, вместе с российскими войсками бойцы Корейской народной армии сыграли важную роль в освобождении территории от Вооружённых формирований Украины.
Напомним, Сергей Лавров прибыл в КНДР с рабочим визитом. Глава российской дипломатии пробудет в КНДР до 13 июля, а затем отправится в Китай. Торжественная встреча с Цой Сон Хи включала почётный караул и цветы от местных жителей.