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Лавров назвал отношения России и КНДР непобедимым боевым братством

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области отражает «непобедимое боевое братство» между двумя странами. Об этом он рассказал во время встречи в Вонсане с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.

Источник: Life.ru

«В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства», — отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, вместе с российскими войсками бойцы Корейской народной армии сыграли важную роль в освобождении территории от Вооружённых формирований Украины.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в КНДР с рабочим визитом. Глава российской дипломатии пробудет в КНДР до 13 июля, а затем отправится в Китай. Торжественная встреча с Цой Сон Хи включала почётный караул и цветы от местных жителей.

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