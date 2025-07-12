Евростат: население Европейского союза растет четвертый год подряд

По последним данным, в пределах Европейского союза численность населения сильно различается: от 83,6 миллиона человек в Германии до 600 тысяч на Мальте. Самыми крупными по населению странами остаются Германия, Франция и Италия, на долю которых приходится почти половина всех жителей ЕС — 47 процентов.