Евростат: население Европейского союза растет четвертый год подряд

На начало 2025 года в странах Европейского союза проживало около 450,4 миллиона человек, что на 1,07 миллиона больше по сравнению с предыдущим годом. Статистические данные были размещены на официальном ресурсе Евростата.
Рост населения отмечается уже четвертый год подряд после снижения, зафиксированного в 2021 году, вызванного последствиями пандемии. Одной из ключевых причин увеличения численности населения считается рост миграции. С 1960 года общее население ЕС увеличилось почти на 96 миллионов человек.
По последним данным, в пределах Европейского союза численность населения сильно различается: от 83,6 миллиона человек в Германии до 600 тысяч на Мальте. Самыми крупными по населению странами остаются Германия, Франция и Италия, на долю которых приходится почти половина всех жителей ЕС — 47 процентов.
За последний год численность населения особенно снизилась в Латвии, Венгрии и Эстонии. В то же время наибольший прирост был зафиксирован на Мальте, в Ирландии и Люксембурге.
Ранее сообщалось, как европейские эскорт-агентства столкнулись с очень высоким спросом на свои услуги на фоне проведения конференции по Украине.