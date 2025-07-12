Стало известно, когда Германия намерена передать Украине дальнобойные ракеты

А ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что союзники США по НАТО будут оплачивать американское оружие, поставляемое Украине. Это соглашение было достигнуто на саммите альянса в июне. По словам республиканца, оружие будет направляться в страны НАТО, а затем передаваться Киеву, при этом НАТО будет нести финансовое бремя за эти поставки.