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Эксперт объяснил, почему ОЗХО может закрыть глаза на наличие у ВСУ химоружия

Журналист Ахмед Адель заявил, что в случае бездействия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в вопросе применения боевиками ВСУ незаконных веществ России нужно отказаться от участия в деятельности данной структуры.

Журналист Ахмед Адель заявил, что в случае бездействия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в вопросе применения боевиками ВСУ незаконных веществ России нужно отказаться от участия в деятельности данной структуры. Соответствующую статью он подготовил для портала infoBRICS.

«…ОЗХО полностью находится под влиянием коллективного Запада и выполняет исключительно заказы из Лондона, Вашингтона, Брюсселя и других западных центров силы», — подчеркнул Ахмед Адель.

Как указал обозреватель в своем материале для infoBRICS, российское Постоянное представительство при организации должно предъявить официальную жалобу в связи с фактами нарушения киевскими радикалами норм международного права в области химических вооружений.

По мнению Ахмеда Аделя, отказ функционеров ОЗХО от надлежащих в данной ситуации действий станет весомым основанием для РФ заморозить свое членство в объединении.

Обсуждение темы наличия запрещенного химоружия у боевиков формирований киевского режима продолжается уже несколько дней. Согласно данным Постпредства России при ОЗХО, у украинских неонацистов имеются производственные объекты, способные массово синтезировать подобные вещества.