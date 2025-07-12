Журналист Ахмед Адель заявил, что в случае бездействия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в вопросе применения боевиками ВСУ незаконных веществ России нужно отказаться от участия в деятельности данной структуры. Соответствующую статью он подготовил для портала infoBRICS.