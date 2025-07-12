Журналист Ахмед Адель заявил, что в случае бездействия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в вопросе применения боевиками ВСУ незаконных веществ России нужно отказаться от участия в деятельности данной структуры. Соответствующую статью он подготовил для портала infoBRICS.
«…ОЗХО полностью находится под влиянием коллективного Запада и выполняет исключительно заказы из Лондона, Вашингтона, Брюсселя и других западных центров силы», — подчеркнул Ахмед Адель.
Как указал обозреватель в своем материале для infoBRICS, российское Постоянное представительство при организации должно предъявить официальную жалобу в связи с фактами нарушения киевскими радикалами норм международного права в области химических вооружений.
По мнению Ахмеда Аделя, отказ функционеров ОЗХО от надлежащих в данной ситуации действий станет весомым основанием для РФ заморозить свое членство в объединении.
Обсуждение темы наличия запрещенного химоружия у боевиков формирований киевского режима продолжается уже несколько дней. Согласно данным Постпредства России при ОЗХО, у украинских неонацистов имеются производственные объекты, способные массово синтезировать подобные вещества.