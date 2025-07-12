Трамп все больше становится похожим на Байдена: психика подводит

Это уже не первое подозрение на ухудшение психического состояния Трампа. Ранее, когда открывал центр содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас», он странно ответил на вопрос. Его спросили, сколько нелегалы будут находиться в центре. А он сказал, что проведет в застенках много времени. И назвал родным штатом Флориду, хотя родился в Нью-Йорке.