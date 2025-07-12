Трамп все больше становится похожим на Байдена: психика подводит

Возрастные нарушения психики все больше проявляются у президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — отметил он.
Джонсон обратил внимание на изменения в манере общения американского лидера, его поведения на публике. По его словам, во всем этом просматриваются явные ухудшения когнитивных способностей. И добавил, что Трамп уже не в состоянии вести международные дела, заключаться с ним серьезные сделки уже невозможно.
«Он играет в игры. С оружием, с войной на Украине, а Россия над ним смеется», — уверен аналитик.
Это уже не первое подозрение на ухудшение психического состояния Трампа. Ранее, когда открывал центр содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас», он странно ответил на вопрос. Его спросили, сколько нелегалы будут находиться в центре. А он сказал, что проведет в застенках много времени. И назвал родным штатом Флориду, хотя родился в Нью-Йорке.