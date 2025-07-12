Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Напомним, в конце июня в Пхеньян с рабочим визитом прибыла министр культуры РФ Ольга Любимова, с которой провёл встречу лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе переговоров глава республики указал на необходимость расширения сотрудничества Москвы и Пхеньяна в сферах культуры и искусства.