Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан на переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Делегацию, которую возглавлял Лавров, встречала толпа с цветами и рота почетного караула. Встреча в Вонсане проводится в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав МИД РФ и КНДР.
В начале мероприятия российский министр напомнил о словах Цой Сон Хи, которая ранее охарактеризовала стратегический договор Москвы и Пхеньяна как основу «непобедимого боевого братства». Лавров отметил, что это высказывание подтверждается участием северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области.
«Героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов», — подчеркнул глава МИД РФ.
Напомним, в конце июня в Пхеньян с рабочим визитом прибыла министр культуры РФ Ольга Любимова, с которой провёл встречу лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе переговоров глава республики указал на необходимость расширения сотрудничества Москвы и Пхеньяна в сферах культуры и искусства.