Глава МИД КНДР: Пхеньян будет поддерживать политику РФ по защите суверенитета

Она также выразила готовность правительства прилежно исполнять все пункты нового межгосударственного диалога. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по её словам, отражает стремление обеих стран к углублению стратегического обмена мнениями и развитию традиционных отношений дружбы и сотрудничества по всем направлениям. Цой Сон Хи отметила, что участие вооруженных сил КНДР в операции по освобождению Курского региона свидетельствует о высочайшем уровне сотрудничества между странами.