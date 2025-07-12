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Глава МИД КНДР: Пхеньян будет поддерживать политику РФ по защите суверенитета

Пхеньян безоговорочно поддержит политику Российской Федерации, направленную на защиту её территориальной целостности и суверенитета. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе второго раунда стратегического диалога между Россией и КНДР в Вонсане.

Источник: Life.ru

Цой Сон Хи подчеркнула, что отношения между двумя странами достигли уровня нерушимого сотрудничества. По её словам, стратегический выбор КНДР заключается в неизменной поддержке политики России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, а также в противостоянии «гегемонистическим проискам империалистов».

«Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога», — сказала глава МИД КНДР.

Она также выразила готовность правительства прилежно исполнять все пункты нового межгосударственного диалога. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по её словам, отражает стремление обеих стран к углублению стратегического обмена мнениями и развитию традиционных отношений дружбы и сотрудничества по всем направлениям. Цой Сон Хи отметила, что участие вооруженных сил КНДР в операции по освобождению Курского региона свидетельствует о высочайшем уровне сотрудничества между странами.

«Участие боевых поздравлений вооружённых сил КНДР в операции по освобождению Курского региона ярко свидетельствует о самом высоком уровне нашего сотрудничества и стало важным историческим событием, которое открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Вонсан для переговоров с Цой Сон Хи. В ходе встречи он отметил, что новый базовый стратегический договор между странами является прочной основой непобедимого боевого братства. Кроме того, министр подчеркнул важную роль военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.

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