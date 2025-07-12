Образовательный прорыв: китайские вузы приняли 44 граждан Казахстана

Из них 35 студентов поступили по линии межправительственного соглашения в сфере образования, а ещё 9 — в рамках стипендиальной программы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает El.kz.
Гранты, как рассказали в Миннауки, предусматривают полное покрытие расходов: от академического обучения и проживания в общежитии до медицинской страховки. Помимо этого, всем стипендиатам ежемесячно выплачивается стипендия. Обучение проводится на английском или китайском языках, в зависимости от выбранной программы и вуза.
Кандидаты проходили отбор на конкурсной основе, а окончательное решение о присуждении стипендий принимала китайская сторона. Согласно правилам, все победители обязаны в течение 60 календарных дней обратиться в АО «Центр международных программ» для заключения договора на обучение.
Полный список обладателей грантов опубликован на официальном сайте bolashak.gov.kz.
Программы академического обмена между Казахстаном и Китаем продолжают набирать популярность среди абитуриентов, стремящихся получить качественное образование за рубежом. Такие инициативы способствуют не только развитию человеческого капитала, но и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования.