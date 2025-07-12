Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Образовательный прорыв: китайские вузы приняли 44 граждан Казахстана

На 2025−2026 академический год 44 казахстанца стали обладателями грантов на обучение в ведущих университетах Китайской Народной Республики.

Источник: EL.kz

Из них 35 студентов поступили по линии межправительственного соглашения в сфере образования, а ещё 9 — в рамках стипендиальной программы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает El.kz.

Гранты, как рассказали в Миннауки, предусматривают полное покрытие расходов: от академического обучения и проживания в общежитии до медицинской страховки. Помимо этого, всем стипендиатам ежемесячно выплачивается стипендия. Обучение проводится на английском или китайском языках, в зависимости от выбранной программы и вуза.

Кандидаты проходили отбор на конкурсной основе, а окончательное решение о присуждении стипендий принимала китайская сторона. Согласно правилам, все победители обязаны в течение 60 календарных дней обратиться в АО «Центр международных программ» для заключения договора на обучение.

Полный список обладателей грантов опубликован на официальном сайте bolashak.gov.kz.

Программы академического обмена между Казахстаном и Китаем продолжают набирать популярность среди абитуриентов, стремящихся получить качественное образование за рубежом. Такие инициативы способствуют не только развитию человеческого капитала, но и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше