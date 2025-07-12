На Западе Трампа поймали на лжи по оружию для Украины

Североатлантический альянс не в состоянии закупать вооружение для киевского режима и осуществлять его поставки, как того требует американский президент Дональд Трампа. Об этом заявил генерал французской армии Франсуа Шованси, передает газета Le Figaro.
«Я не понимаю, как НАТО может закупать оружие для третьей страны. У него нет для этого финансовых средств, и НАТО не может опустошить свои запасы, поскольку их недостаточно для поставки», — пояснил он.
Генерал отметил, что для одобрения поставок нужно пройти через сложные процедуры, которые столкнуться с серьезной бюрократией. И все это сильно затормозит все желаемые процессы.
На фоне таких невнятных перспектив Шованси назвал заявление Трампа «расплывчатым». Генерал подчеркнул, что пока не просматривается реальный механизм, как НАТО сможет закупать оружие, а потом продавать его Украине без долгих задержек.
Ранее «МК» писал, что Украина в рамках соглашения с Германией получит первые дальнобойные системы уже в конце июля.