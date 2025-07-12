«Библия и крестики»: Москалькова рассказала о нуждах военнопленных Украины

«Если нужна им медицинская помощь, стараемся обратить внимание учреждений, где находятся эти люди, и оказать им эту помощь. Есть много других гуманитарных вопросов, касающихся литературы, которую они хотят читать. В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии», — сообщила она.