Главы МИД РФ и КНДР приступили к прямым переговорам о стратегическом партнерстве

На территорию КНДР министр Сергей Лавров прибыл днем пятницы, 11 июля. Развитие партнерства между РФ и Северной Кореей играет как экономическую, так и военную роль — ранее стало известно, что в зону спецоперации на Украине вновь отправятся 30 тысяч бойцов Народной Армии.