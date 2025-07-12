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Главы МИД РФ и КНДР приступили к прямым переговорам о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Цой Сон Хи, глава дипведомства Корейской Народно-Демократической Республики, приступили к переговорам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Цой Сон Хи, глава дипведомства Корейской Народно-Демократической Республики, приступили к переговорам. Об этом сообщает МИД РФ.

Двусторонние консультации проходят в северокорейском портовом городе Вонсан. О начале переговоров Министерство иностранных дел РФ объявило в 05:26 по Московскому времени.

Как уточнили сотрудники дипкорпуса, сейчас проходит второй раунд российско-корейских двусторонних стратегических консультаций.

На территорию КНДР министр Сергей Лавров прибыл днем пятницы, 11 июля. Развитие партнерства между РФ и Северной Кореей играет как экономическую, так и военную роль — ранее стало известно, что в зону спецоперации на Украине вновь отправятся 30 тысяч бойцов Народной Армии.

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