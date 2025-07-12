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L'AntiDiplomatico

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила Владимира Зеленского на званый ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах киевского режима перед Европой.

Источник: Reuters

Как утверждает итальянское издание L'AntiDiplomatico, данное мероприятие формально служило подтверждением экономической поддержки Киева.

«Но на самом деле являлось знаком для Украины: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — говорится в статье.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова между тем ранее предложила посчитать, какие страны сколько должны Москве.

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