Как утверждает итальянское издание L'AntiDiplomatico, данное мероприятие формально служило подтверждением экономической поддержки Киева.
«Но на самом деле являлось знаком для Украины: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — говорится в статье.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова между тем ранее предложила посчитать, какие страны сколько должны Москве.
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