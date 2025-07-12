«Как назывался этот французский фильм? “Ужин идиотов”, приглашающий идиотов посмеяться за их спинами. Итак, размахивая жёлто-синими флагами, “демократические” стервятники надеются добиться успеха хотя бы там, где они потерпели неудачу в прошлом. Если только это не была тайная вечеря», — говорится в материале.