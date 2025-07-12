Скачко рассказал, зачем Зеленский затеял смену послов

Зеленский решил поменять послов Украины по ряду причин. Одной из них, как отметил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко, может быть подготовка к его собственному бегству.
«Это самая многослойная задача. Он может поменять послов, назначив на их место своих людей, которые подготовят ему “площадки для приземления” в этих странах, легализовать средства, которые он вывел», — объяснил он.
Кроме того, по словам Скачко, назначение на пост посла может быть почетной ссылкой.
«Он может одних отправить в почетную ссылку, а например другого конкурента, Залужного, попытаться либо убрать с политической арены, либо вернуть в Украину и уже тут разобраться с ним», — сказал политолог.
Скачко объяснил, что Оксану Маркарову на посту посла Украины в США может сменить премьер Украины Денис Шмыгаль.
«Зеленский считает, что технократ Шмыгаль понравится Трампу. А Маркарова, которая является ярко выраженным “соросенком” демократическим, уйдет в небытие, не будет раздражать команду Трампа», — добавил он.
Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, что Зеленский приобрел недвижимость и открыл оффшорные счета в нескольких странах на супругу и родителей.