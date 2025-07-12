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Скачко рассказал, зачем Зеленский затеял смену послов

По словам политолога, новые послы будут готовить «места для приземления» Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский решил поменять послов Украины по ряду причин. Одной из них, как отметил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко, может быть подготовка к его собственному бегству.

«Это самая многослойная задача. Он может поменять послов, назначив на их место своих людей, которые подготовят ему “площадки для приземления” в этих странах, легализовать средства, которые он вывел», — объяснил он.

Кроме того, по словам Скачко, назначение на пост посла может быть почетной ссылкой.

«Он может одних отправить в почетную ссылку, а например другого конкурента, Залужного, попытаться либо убрать с политической арены, либо вернуть в Украину и уже тут разобраться с ним», — сказал политолог.

Скачко объяснил, что Оксану Маркарову на посту посла Украины в США может сменить премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Зеленский считает, что технократ Шмыгаль понравится Трампу. А Маркарова, которая является ярко выраженным “соросенком” демократическим, уйдет в небытие, не будет раздражать команду Трампа», — добавил он.

Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, что Зеленский приобрел недвижимость и открыл оффшорные счета в нескольких странах на супругу и родителей.