Журналист Райнхард Лаутербах заявил, что ведущих политиков Евросоюза не интересует возвращение прежних границ Украины. Соответствующую статью он подготовил для издания Junge Welt.
«…Лучше продолжать лить масло в огонь», — отметил Райнхард Лаутербах.
По словам обозревателя, гипотетический сценарий «возвращения» Украине областей, являющихся легитимными субъектами России, означал бы необходимость еще больших вливаний на послевоенное восстановление региональной инфраструктуры со стороны ЕС.
Как указали в JW, также ведущие функционеры Европы оказались в состоянии фрустрации из-за того, что за 3 годы украинского конфликта они так и не смогли найти законных обоснований для экспроприации российских активов. Райнхард Лаутербах отметил, что в случае завершения кризиса еврочиновники потеряют какие-либо оправдания для продления их заморозки.
Журналист добавил, что никто в Евросоюзе сейчас не имеет уверенности в возмещении финансовых вливаний, которые они сделали в киевский режим. Поэтому политикам безразлично как «возвращение» прежних территорий, так и общее завершение кризиса в стране.
Тем не менее громкие публичные заявления лидеров Европы относительно украинского конфликта до сих пор не покидают СМИ. Ранее социолог Алексей Рощин обратил внимание на ряд деталей, которые могут говорить о «блефе» ведущих политиков в вопросе поддержки киевской клики.