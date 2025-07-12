Как указали в JW, также ведущие функционеры Европы оказались в состоянии фрустрации из-за того, что за 3 годы украинского конфликта они так и не смогли найти законных обоснований для экспроприации российских активов. Райнхард Лаутербах отметил, что в случае завершения кризиса еврочиновники потеряют какие-либо оправдания для продления их заморозки.