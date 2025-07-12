В МИД КНДР заявили о поддержке политики по защите суверенитета России

Корейская Народно-Демократическая Республика будет безоговорочно поддерживать политику Москвы, направленную на защиту её территориальной целостности и суверенитета России, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога», — сказала она.
Глава МИД КНДР подчеркнула, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на уровень прочного сотрудничества. Цой Сон Хи также отметила, что приезд Лаврова на встречу в северокорейский Вонсан отражает стремление России развивать стратегическое партнерство.
Кроме того, по словам руководителя внешнеполитического ведомства КНДР, участие бойцов Корейской Народно-Демократической Республики в освобождении Курской области свидетельствует «о самом высоком уровне» связей между двумя странами.
Напомним, в июне 2024 года Москвой и Пхеньяном был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Осенью Россия и КНДР ратифицировали этот документ.