Ночью запад Украины подвергся масштабным ударам ракет и беспилотников

Напомним, в ночь на 12 июля почти на всей территории Украины прозвучала сирена тревоги. Исключение составляли лишь Закарпатская, Одесская и Николаевская области. На юго-западе страны в Черновцах сообщали о звуках взрывов, аналогичные сообщения поступали из Луцка, где зафиксирована серия взрывов, а также из Львова. В Киеве сирена тревоги звучала несколько часов подряд,