Ночью запад Украины подвергся масштабным ударам ракет и беспилотников

Последствия ударов. Видео © Политика Страны.
Взрывы зафиксированы в Черновцах и Луцке. Во Львове разрушено здание корпорации «Электрон», сообщают местные сообщества. В то же время под удары попал и Харьков. Мэр города Игорь Терехов заявил, что было нанесено 10 ударов. Поражены объект критической инфраструктуры и одно из предприятий, также было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.
Напомним, в ночь на 12 июля почти на всей территории Украины прозвучала сирена тревоги. Исключение составляли лишь Закарпатская, Одесская и Николаевская области. На юго-западе страны в Черновцах сообщали о звуках взрывов, аналогичные сообщения поступали из Луцка, где зафиксирована серия взрывов, а также из Львова. В Киеве сирена тревоги звучала несколько часов подряд,