Париж и Лондон подготовили план миротворческой миссии и готовы отправить на Украину своих военных сразу после прекращения огня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что численность совместной группировки будет увеличена и составит 50 тысяч солдат и офицеров, и при этом может быть расширена за счет других государств-партнеров. Депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал aif.ru, кем будет пополняться франко-британский контингент и какая ждет его судьба.
Ждет участь колумбийских наемников.
«Франция и Британия наскребут 50 тысяч человек. Но не знаю, в качестве кого они их насобирают и отправят на Украину. В качестве пушечного мяса?» — отреагировал Колесник.
Парламентарий акцентировал, что Украина является зоной влияния России, и любые силы, которые там появятся, будут считаться законной целью и уничтожаться.
«Это должны понимать люди, которых набирают в войска. Они должны осознавать, куда идут. За примером далеко ходить не нужно: украинцы кидают на мясо колумбийских наемников, и потерь среди них сейчас так много, что их девать некуда. И франко-британский военный контингент вполне может постигнуть такая же участь», — сказал Колесник.
Укомплектуют наемниками и уголовниками.
Парламентарий также рассказал, за счет кого будет увеличен франко-британский военный контингент, планируемый к отправке на Украину.
«Думаю, это будут наемники и уголовники», — отметил собеседник aif.ru.
«То есть нормальный человек не захочет ехать туда, потому что он прекрасно понимает, что в зоне СВО “утилизируют” довольно быстро. Не знаю, что в Европе обещают, что находятся люди, готовые пойти на верную смерть. Но им надо понимать: в гробу карманов нет», — добавил парламентарий.
Колесников выразил уверенность, что франко-британский военный контингент, если будет отправлен на Украину, повлиять на ситуацию существенно не сможет.
«В конечном счете, кто не убежит, тот погибнет. Ведь Россия знает, за что сражается. Кстати, в том числе и за свою территорию, которая уже входит в состав страны как субъект. Более того, это исконно русские земли. Мы еще никуда не зашли, где бы была чужая земля», — поделиллся парламентарий.
«Коалиция желающих» хочет взять под контроль Украину.
Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер всерьез нацелены взять под контроль воздушное и морское пространство Украины. По их задумке это должно произойти после заключения соглашения о прекращении огня с Россией.
«Вся работа, проделанная министерствами обороны двух стран, заключается именно в том, чтобы организовать “Коалицию желающих” из 30 стран-партнеров и осуществлять патрулирование в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — указал Макрон.
Таким образом, утверждает французский лидер, будет послан стратегический сигнал«Москве, что “европейцы никогда не покинут Украину”.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь ранее обратила внимание, что участники так называемой «Коалиции желающих» выглядят как зомби.
«Здоровый человек, которому не нужно комментировать внешнюю политику, задает себе вопросы: “Это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие?” Руки растопырили и идут куда-то», — указала дипломат.