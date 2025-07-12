Наемники, уголовники: стало известно, кого Макрон хочет послать на Украину

«В конечном счете, кто не убежит, тот погибнет. Ведь Россия знает, за что сражается. Кстати, в том числе и за свою территорию, которая уже входит в состав страны как субъект. Более того, это исконно русские земли. Мы еще никуда не зашли, где бы была чужая земля», — поделиллся парламентарий.