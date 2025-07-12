L'AntiDiplomatico: Мелони напомнила Зеленскому о его долгах на ужине в Риме

Авторы материала указывают, что одним из ключевых вопросов конференции стало распределение ответственности за будущую реконструкцию Украины, а также возможный контроль над её ресурсами. Издание утверждает, что Киев не располагает возможностями для возврата накопившихся долгов, а инвесторы начинают проявлять сомнения и рассматривают выход, перекладывая ответственность на Европу.