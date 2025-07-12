Итальянское издание L"AntiDiplomatico сообщило, что участие Владимира Зеленского в званом ужине, организованном Джорджей Мелони в рамках конференции по восстановлению Украины, имело скрытый подтекст.
По мнению журналистов, мероприятие, официально посвящённое вопросам экономической поддержки, фактически напоминало украинской стороне о финансовых обязательствах перед европейскими партнёрами.
Авторы материала указывают, что одним из ключевых вопросов конференции стало распределение ответственности за будущую реконструкцию Украины, а также возможный контроль над её ресурсами. Издание утверждает, что Киев не располагает возможностями для возврата накопившихся долгов, а инвесторы начинают проявлять сомнения и рассматривают выход, перекладывая ответственность на Европу.
Также подчеркивается, что итальянское руководство стремится ограничить влияние сторон, заинтересованных в бесконтрольном использовании украинских ресурсов, стараясь удержать часть выгод исключительно в своих руках.
Между тем стало известно, что Зеленский приобрел недвижимость и открыл оффшорные счета в нескольких странах на супругу и родителей.