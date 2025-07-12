Дуров обрушился с критикой на власти Франции

Напомним, основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа, что вызвало широкую международную критику. Во Франции Дурова подозревают в более чем десяти правонарушениях, включая соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций организованной группой (до 10 лет тюрьмы). В конце августа его отпустили под залог в 5 млн евро. Первый допрос по существу у следственного судьи состоялся в начале декабря и длился около 10 часов.