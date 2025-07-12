Дуров обрушился с критикой на власти Франции

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в «крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса», заявив, что это нанесет Франции долгосрочный экономический ущерб.
Дуров отреагировал на публикацию Politico о возбуждении французской прокуратурой уголовного дела против соцсети X. Основанием стали обвинения в манипуляции алгоритмами в целях иностранного вмешательства.
Он заявил, что французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. По мнению Дурова, применение уголовных дел вместо четких регуляторных правил отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия.
Напомним, основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа, что вызвало широкую международную критику. Во Франции Дурова подозревают в более чем десяти правонарушениях, включая соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций организованной группой (до 10 лет тюрьмы). В конце августа его отпустили под залог в 5 млн евро. Первый допрос по существу у следственного судьи состоялся в начале декабря и длился около 10 часов.
Как сообщает Le Monde, после задержания и введения судебного надзора Telegram удалил функции и заблокировал ключевые слова, дававшие доступ к каналам по продаже оружия, наркотиков и детской порнографии, а также стал активнее реагировать на судебные запросы, передавая IP-адреса нарушителей.
Суд ранее ввел меры контроля: запрет на выезд из Франции, обязательная отметка в полиции дважды в неделю. В марте ему исключительно разрешили поездку в Дубай, но в мае отказали в визитах в США и Норвегию.
В июне Le Monde сообщило, что 3 июня Дуров подал ходатайство о снятии судебного контроля. Апелляционный суд Парижа разрешил ему покидать Францию на срок до 14 дней с 10 июля, обязав уведомлять следственного судью о поездках заранее.